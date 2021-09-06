【愛傳媒黃珊珊專欄】上個月底和大家宣佈國中生理用品試辦計畫，開學之後，已經正式在台北市的五所國中同步上線了。

9月2日的行程中，我到木柵和古亭國中看看「月光寶盒」設置情形，也和校方溝通，關心他們在推動性別教育的過程順不順利，很開心同學和老師們都給予很正向的回饋。

另外，也聽到一個好消息，有許多老師投入性別教育的培訓，希望可以教導孩子們認識兩性之間的生理差異，以及尊重彼此的同理心，我相信透過這個政策，市府與民間一起努力，可以帶給下一代更健康、更進步的性別觀念。

這項政策的內涵不只是為了要彌足女性在先天條件中，因為必須購買生理用品而造成的額外花費，更重要的是配合在學校的性平教育，讓同學們認識到生理現象的平常性，讓這件事變得像陽光、空氣、水一樣的自然！

也希望在明年二月，我們可以把這項計畫擴展到全台北市，讓更多的同學都能享受到這項福利！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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