上季才幫太陽爆冷殺進總冠軍賽的明星後衛保羅，近日在阿瑞納斯節目當中，重提待在火箭跟「大鬍子」哈登的合作經驗，儘管最後兩人鬧到不歡而散，保羅仍表示，很希望當時能跟哈登開誠布公討論各自角色，「但我最大遺憾還是自己的健康。」

阿瑞納斯在節目中一開始就幫保羅大喊無奈，「火箭成功的唯一方式，就是哈登理解自己與保羅的天賦，身為一名教練，必須面對那些艱難對話，最難的是教練應該告訴哈登，整場比賽到最後5分鐘都是哈登舞台，但到最後5分鐘，球該交給保羅。」

不過保羅如今已經不想再次埋怨哈登太獨，「你必須進行這樣的對話，但讓我最沮喪的，還是加盟火箭第1個球季沒保持健康，這太瘋狂了，從某種程度來看，我在休士頓那幾年的日子有點黯淡，因為當時發生很多事，但我們真的很強大。」

事實上，保羅與火箭在2018年殺進西區冠軍賽，卻因保羅腳傷缺陣，讓火箭在G7敗給後來奪冠的勇士，保羅說：「至於哈登，我現在還是這樣講，沒人能像他那樣得分，我不想改變自己經歷，但我真希望當時我們好好談過，最重要的是我希望當時保持健康。」