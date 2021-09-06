台股在8月下旬開始強勁反彈，8月月線順利收紅，且拉出長長下引線，扭轉7月收黑頹勢，3大法人在8月最後一周加碼台股逾千億元，達1007.17億元，其中外資回補909.51億元挑大梁。展望9月，投信法人認為，市場聚焦美國就業數據、FOMC、債務上限等議題，台股仍由電子將扮演此波反彈走勢延續的關鍵角色，後續觀察電子股漲升慣性能否延續。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，近期台股股市震盪主要來自融資變化，統計8月融資大幅減碼232億元，其中，原物料產業為主要減碼方向，包括TFT、DRAM、塑化、航運等，預期融資水位下滑後，台股走勢將再度由法人主導，有助於中長線市場籌碼面更為穩定，並有利外資中長期增持台股比重。

日盛MIT主流基金研究團隊指出，後續看好的產業以供不應求的半導體供應鏈、iPhone等5G手機供應鏈、受惠新平台規格升級的伺服器等電子股為主，傳產則持續留意以股價低估的鋼鐵族群、運動休閒等。半導體成熟製程亦因WFH效應及車市、工業用、消費性產品需求復甦而造成供應鏈短缺，根據調研機構統計，2021年全球半導體產值YOY19.7%，2022年續回升至8.8%，半導體成長速度加快。

永豐投顧認為，由於產業趨勢與股市方向會緩慢展開，市場短線訊號不容易連續，所以照市場訊號操作容易陷入短線套牢。不過觀察去年台積電(2330)、今年長榮(2603)等大趨勢股，初期都是忽明忽暗，後期才出現大幅飆升，所以建議對下半年趨勢股有長線耐心，拉回不畏懼、突破不急進。本週多頭可能再攻高，但是容易出現套牢陷阱，建議忽略突破訊號，等待拉回。

，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，就題材面，面對近期台股、尤其是電子股展現強力反彈，以2022年企業盈餘表現，電子類股企業盈餘的表現較優於金融與非金電。電動車、高速運算與人工智慧等長線成長動能仍將持續，半導體上游是此類題材較佳布局方向；除自動化、電動車、景氣循環向上類股外，東南亞疫情若放緩，現階段被壓抑如成衣、製鞋等或有機會表現。