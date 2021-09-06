Delta變種病毒促使新冠疫情反撲，美8月非農就業數據亦大爆冷，促使美元下跌、黃金上漲、十年期美債殖利率攀升，美股四大指數上週五收盤漲跌互見，期貨盤今普遍開低，台指期開跌0.34%、電子期開跌0.17%、金融期開跌0.3%後翻紅。

永豐期貨分析指出，整體而言，上週五除航運股偏弱外，主要類股普遍呈現走揚，技術面觀察，台股季線短暫跌破後再度失而復得，加上上週五下午傳出Delta病毒在台灣出現，未來季線是否能守穩仍是主要關鍵。

籌碼面部分，台指期淨部位三大法人淨空單增加4590口至-11896口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4011口至-19816口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加657口至-10441口。

雖看到電子股重回主流，只是目前電子資金仍是集中在特定族群，包括晶圓代工、封測，尚未向外擴散，也就是說，多頭結構想要走的更紮實，次產業的輪動是必要的。