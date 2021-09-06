德國女將可貝兒止步美網女單16強。（美聯社）

加拿大女將蕾拉費南德茲(Leylah Fernandez)又做到了，在美網打敗大坂直美之後，她6日又把德國名將可貝兒(Angelique Kerber)拉下馬。費南德茲以4-6、7-6、6-2寫下驚奇，9月6日正好是她19歲生日，她以闖入8強、打敗前球后為自己慶生，在觀眾的喝采聲中挑戰成為美網的灰姑娘。

費南德茲說：「我拿出平日訓練的成果，每次只專注在眼前的那一分，老實說我也不知怎麼贏的。」她開場不久就連丟4局輸掉首盤，第2盤還打到1比3落後，陷入絕境時她忽然變得比球后還厲害，連續16局沒被破發，拿下其中的11局直到贏得比賽。

可貝兒說：「最後的決勝點就在那幾球，她都掌握住了。她好像打得很享受，我想她未來幾年大有可為。」可貝兒的慣用手是右手，但她使用左手持拍的打法，碰上費南德茲也是左撇子，兩人的正拍各有千秋。

費南德茲是混血兒，父親是南美厄瓜多足球員，母親是加拿大籍菲律賓人。她的下一關對手是烏克蘭名將史維托琳娜(Elina Svitolina)，也是大會第5種子。今年美網總獎金是創下歷史新高的5750萬美元（新台幣15.9億），但在分配上減少冠亞軍的獎金，增加後段選手的獎金，費南德茲打進8強可得42.5萬美元（新台幣1175萬）。