又有國中女學生失聯！台中市豐原區薛媽媽6日在臉書社群尋找女兒，她表示，女兒4日晚上與她在外爭吵後，在大順街失聯，至今音訊全無，手機已關機，5日凌晨定位在台中市公園路附近，網友提供資訊疑她跟開著白車的3男在一起，希望女兒能早日平安歸來。

有網友早上稱代薛媽媽在臉書社群張貼尋人文章，薛媽媽指出，14歲的女兒4日晚上9點15分在豐原區大順街（全聯）失蹤，有網友提供資訊說看到她跟3男在挪威森林車旅附近出沒，是一台白色車子。

豐原警分局指出，5日凌晨接獲報案，立即進行發話定位在台中市公園路38號附近，後來該國中生手機都關機，已積極調閱附近監視畫面。

薛媽媽說，女兒身上沒攜帶金錢，當晚兩人有爭吵，之前也有過逃家紀錄，女兒手機從未關機如此長時間，目前非常擔心她的人身安全；這次逃家後，女兒IG跟FACEBOOK 都關閉，並把帶有回憶的照片都刪除，讓她更加感到惶恐。

薛媽媽指出，女兒從小到大從沒逃過學，她很喜歡去學校上課，至今音訊全無，實在擔憂到無法入眠，希望女兒一切平安，也希望民眾能提供白色車子或3男1女的相關資訊及照片。