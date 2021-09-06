長榮航空3名機師遭突破性感染，其中一人的兒子因此染疫，更造成他所就讀的學校全面停課、班上同學隔離。醫師姜冠宇指出，Delta實在太猛了！若它真的進入台灣社區，「防疫成本會很大」，之所以整個校園都撤，就是因為「無症狀期拉長」。

機師群聚事件導致國人緊張，擔心解封沒多久的疫情捲土重來。中央流行疫情指揮中心不敢大意，和桃園市政府共商後，做出北科附工停課14天的決定。

「為何整個校園要撤？」台北市立聯合醫院整合醫療科主治醫師姜冠宇PO文表示，若真的被Delta殺進來，恐怕防疫成本將大幅增加。他強調，Delta的無症狀期拉長，「感染近6天才會出現症狀」。

姜冠宇引述國外經驗，以廣東來說，Delta變異株Rt值要花上兩周才小於1；《Nature》期刊表示，Delta與先前其他變種相比，更容易出現症狀前傳染病毒。

「將近四分之三的感染者經過比對，與傳播者的此一時期有所接觸，更解釋了為何Delta的傳播如此猖狂。」