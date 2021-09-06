長榮航空繼1名機師檢出Delta後，又有2名機師、1名機師小孩染疫，指揮中心不排除感染Delta的可能。對此，資深媒體人感嘆，可惜新北市長侯友宜3次預警沒人聽，結果Delta又進來了。

新北市長侯友宜。（新北市政府提供）

侯友宜因在新北施政獲高度民意相挺，早已成政壇不能忽視的大咖。媒體人韋安今（6日）在臉書發文表示，侯友宜通常兩耳不聞政治事，過去幾個月都把全部頭腦和精力，用在防疫工作上，但侯友宜曾3次預警，強調Delta病毒可能入侵；首先是在6月15日，侯就説，印度Delta變種病毒來勢洶洶，早晚會到台灣，不可掉以輕心，當時侯呼籲，一定要加強邊境管制，只有規畫準備好，才能夠面對高風險、高傳染的Delta病毒。

其次，韋安稱，侯在8月4日前往萬里區野柳漁港視察漁工防疫情形，呼籲嚴防Delta從包括海岸線、港口等邊境入侵。最後在8月25日，當日全國+0，但侯表示，一天的0不代表永遠都是0，要小心Delta變種病毒入侵，並提出強化防疫旅館防護、確保檢測及增加醫療量能、疫苗全面催貨、學校施打規畫與境外生入校前免費PCR等五項措施，全面做好準備。

韋安感嘆，侯友宜這些「預警」並沒有受到中央重視，結果除了6月底，返台嬤孫旅客引發屏東delta病毒群聚外，這次又因為機師防疫破口再次侵台。韋安直言，侯為什麼長期受到民意，最高的信任與支持，其實沒什麼秘密，就是侯說到做到，一直堅持做事第一的「初心」。