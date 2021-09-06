面對外界持續看衰湖人下個球季前景，「小皇帝」詹姆斯很清楚放話不如實際行動！美媒《看台報告》大膽列出湖人下季3大預測，其中1項預測是湖人下季沒有辦法拿到例行賽西區前3戰績，擺明繼續看衰湖人，原因還是他們平均年齡太老了。

《看台報告》認為，儘管湖人擁有不少經驗豐富的高齡球員，體能弱點卻難以忽視，這將影響他們在漫長例行賽的穩定性，尤其是他們勢必安排詹姆斯、安東尼戴維斯兩大主力輪休，甚至考慮限制韋斯布魯克上場時間，以便保持季後賽健康。

所以湖人無須在例行賽卯足全力，也不會追求西區前3戰績或季後賽主場優勢，湖人例行賽的目標放在盡量以高排名進入季後賽，導致他們會選擇放棄一些例行賽，造成沒辦法闖進西區前3，但假如他們最後可以奪冠，沒人在意例行賽戰績。

至於《看台報告》其他兩大預測，分別是霍華下個球季出賽場次將比安東尼戴維斯還多，以及荷頓塔克可望拿下年度最佳進步獎，不過這些都只是預測，一切都要等到下個球季正式開打之後，才能真正看出湖人戰力好壞，相信詹姆斯勢必很想讓外界跌破眼鏡。