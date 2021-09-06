美國佛州邁阿密機場出現一幕養眼畫面，一名擁有傲人身材的金髮辣妹，竟僅穿著比基尼去搭飛機，這段側拍影片一出，立刻引起網友熱烈討論，已吸引14.1萬人次觀看，有網友笑說「至少她有戴口罩！」

IG「精神航空的人們」日前發布一段影片，影片中可見一名有著小麥膚色的金髮辣妹，穿著一套綠色的比基尼，揹著後背包跟手提包到機場搭機，身旁也有許多乘客，相較下女子穿著看起來布料超少，但也因此讓好身材一覽無遺。

原PO也對這段影像下了一段可愛的註解：「當你中午參加一場泳池派對，而下午4時要趕上精神航空的班機時。」該則影片截至9月6日上午吸引了14.1萬人次的觀看。

影片一出立刻引起網友討論，「至少她有戴口罩！這才是最重要的」、「她一定是急著趕飛機，忘記穿衣服了」、「我到底看了什麼？」、「她可能怕墜機在海上，才先做好應對緊急情況的準備」、「太性感了吧」、「天吶，好棒」、「這輩子從來沒這麼想搭飛機」、「她可以坐我旁邊」。