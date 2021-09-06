物流車坡道下滑猛撞2車 司機竟緩走目睹挨批：放棄了？

桃園市1處戶外停車場斜坡昨（5）發生1輛物流貨車疑似司機臨停時忘拉手剎車，導致貨車竟一路下滑斜坡好幾百公尺，最後直接撞上停車場內的2輛轎車；離譜的是，影像公開後，疑似該名司機的人影竟在斜坡上緩緩行走，全程目睹貨車下滑衝撞，網友們紛紛笑說「司機放棄了」、「感覺完全不在乎了」。

臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」日前分享1則監視器影像，桃園市保定三街1處停車場旁的斜坡上，昨（5日）發生1起物流貨車疑似因臨停在斜坡上未拉手煞車，貨車竟一路順著斜坡下滑，最後撞上停車場內的2輛車；影片中該貨車至少在坡道滑行近百公尺，後來撞上路邊圍牆，再轉向往停車場爆衝。

離譜的是，影像公開後，疑似該名司機的人影竟在斜坡上緩緩行走，目睹貨車下滑衝撞，網友們紛紛笑說「司機放棄了」、「感覺完全不在乎了」。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

桃園市1處戶外停車場斜坡昨（5）發生1輛物流貨車疑似司機臨停時忘拉手剎車，導致貨車竟一路下滑斜坡好幾百公尺，最後更直接撞上停車場的2輛轎車。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

該貨車當場衝撞2輛轎車，造成1輛轎車車頭毀損，另1輛則車身損傷；不過影片中斜坡上還有個人影，疑似就是貨車司機，該司機發現貨車滑下斜坡後並未急忙衝上前，而是緩緩地走下坡，也引發網友討論，也有人笑說遭撞的車輛分別是BMW與賓士，貨車司機看來要賠不少錢了。

許多網友留言說，「下車沒拉手煞，如果斜坡還要放木坎」、「X5+W212⋯這下有得賠了」、「司機感覺像出過很多次，完全不在乎」、「手煞車不拉，不習慣停車入檔」、「還慢慢走，動作感覺無任何悔意」、「下車不拉手剎車，撞到的是車、如果撞到的是路人的話怎麼辦？」、「運氣真的很棒！哪台不撞，都撞貴的」。