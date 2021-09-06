天王周杰倫和昆凌結婚7年育有一對寶貝兒女，夫妻倆時常在社群分享生活點滴，一家四口幸福和樂，近日昆凌在IG曬出4歲兒Romeo近照，神複製爸爸酷帥跩樣，讓網友都笑稱孩子果然不能偷生。

昆凌近日在IG限時動態PO出兒子的近照，笑說：「這麼小就學爸爸耍帥，對嗎？」只見穿著紅色格紋襯衫的Romeo，戴著墨鏡吐舌，還比出手勢，擺出酷帥跩樣，宛如嘻哈巨星，架式十足。

昆凌曬4歲兒近照，神複製周杰倫。(圖／翻攝自IG)

Romeo可愛萌照由爸爸周杰倫當掌鏡者。(圖／翻攝自IG)

而Romeo可愛的耍帥模樣和爸爸根本如出一轍，讓網友都笑稱孩子果然不能偷生，而網友也發現Romeo的墨鏡反射出掌鏡者就是周杰倫，一家人溫馨有愛的互動羨煞旁人。

周杰倫和昆凌婚後育有6歲女兒小周周Hathaway及4歲兒子Romeo，夫妻倆對於孩子隱私相當保護，從未曝光孩子正臉，大多會用可愛圖案遮住，或是曬出背影等，就是不輕易洩露兒女的長相。

周杰倫婚後專注在家庭生活，已5年沒出專輯，雖然仍有推出新歌，但上一次的單曲，已是去年6月的《Mojito》，日前他在IG詢問「丟出個幾秒前奏加上MV，你們覺得如何？」但條件是按讚數要超過20萬。

沒想到不到4小時就迅速達標，而他也說話算話，發表一段25秒的影片，只見他開著敞篷老爺車，馳騁在一片荒漠中，全身黑的他戴上許久沒戴的鴨舌帽，就像剛出道時的造型，讓他也直呼：「哥說話算話，說好的前奏來了，有沒有一種回到黑色幽默的造型。」