北京證券交易所有限責任公司（北交所）已註冊成立，註冊資本為10億元（人民幣，下同），登記機關為北京市市場監督管理局，註冊地址正是全國股轉公司（新三板）註冊地的北京金陽大廈。天眼查資料顯示，北交所有限由全國股轉公司100％持股，是其唯一股東。北交所董事長徐明，也是全國股轉公司董事長。

根據大陸證監會此前披露，北交所的組織架構方面，與滬深會員制交易所不同，北交所將由全國股轉公司出資設立，將探索具有特色的組織形式和管理制度。從市場結構上看，全國股轉公司統籌新三板創新層、基礎層和北交所的建設、發展，實行「一體管理、獨立運營」。

《國際金融報》分析，從管理體制上看，北交所採取公司制，按照大陸《公司法》、《證券法》、《證券交易所管理辦法》等相關規定，可以借鑒國際成熟交易所最佳實踐，不斷優化治理機制。

5日，北交所首批業務規則公開徵求意見。首批業務規則為《上市規則》、《交易規則》、《會員管理規則》。業務規則的起草，也充分考慮北交所服務創新型中小企業的市場地位。本次公開徵求意見期限至9月22日17時，北交所將根據意見情況進一步完善，經履行有關程序後發布實施。

近期，北交所還將就落實公開發行註冊制下審核職責相關的自律規則公開徵求市場意見。

其中，北交所上市標準平移精選層的四套「財務＋市值」的條件，不再實行主辦券商持續督導制度，為引入造市機制、實行混合交易預留制度空間，探索與公司制交易所相契合的會員管理制度，對現金分紅比例不作硬性要求，並允許在充分披露並履行相應程序的前提下，合理設置低於股票市價的期權行權價格，以增強激勵功效。

從內容來看，《交易規則》整體延續精選層以連續競價為核心的交易制度，漲跌幅限制等其他主要規定也均保持不變，實行30％的價格漲跌幅限制，給予市場充分的價格博弈空間，保障價格發現效率。

上市首日不設漲跌幅限制，實施臨時停牌機制。即當盤中成交價格較開盤價首次上漲或下跌達到或超過30％、60％時，盤中臨時停牌10分鐘，復牌時進行集合競價。