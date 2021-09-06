美國好萊塢女星達珂塔強生（Dakota Johnson），2015年在《格雷的五十道陰影》系列電影中，因飾演「安娜塔希婭」一角而紅遍全球。近日受邀登上威尼斯影展的她，以一襲透視深V連身衣出席紅毯，瞬間成為全場矚目的焦點。

全球雖持續受到新冠肺炎疫情影響，但一年一度的影壇盛會「第78屆威尼斯影展」仍於當地時間9月1日盛大展開，現場眾星雲集。其中，女星達珂塔強生的紅毯穿搭最是吸引眾人目光。

達珂塔強生今年以即將上映的電影《The Lost Daughter》出席紅毯，而當天她穿著一襲深V透視連身衣火辣現身；除了領口V過胸部的剪裁，與碎鑽點綴的透視布料，重點部位更只用銀蔥流蘇來遮住，使她飽滿雙峰及凹凸有致的身材曲現若隱若現，相當性感。在紅毯接受媒體拍照時，達珂塔強生還不忘轉身，大方展現渾圓翹臀，讓現場所有人大噴鼻血，也成功成為鎂光燈的焦點。

隨後，攝影師格雷格威廉姆斯（Greg Williams）也在網路上，公開一系列為達珂塔強生所拍攝的回眸美照，雖所有照片都經過黑白濾鏡處理過，但在強光下，達珂塔強生的完美身形依然一覽無遺，吸引大批網友按讚，並紛紛留言「女神實在太美了」、「愛了愛了，這組照片太性感了」、「期待她的新作品」、「身材真的超好」。