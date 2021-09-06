新北市地政局將於7及8日上午10時起，在新北市中和地政事務所4樓會議室進行「新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發案」協議價購，邀請區內地主及地上物所有權人踴躍參與，預計明年報請區段徵收核准後公告。。

地政局表示，秀朗橋北側開發案範圍東至新北環河快速道路、西至成功路97 巷及環河東路四段、南至秀朗橋頭、北臨環河東路四段及新北環河快速道路口，面積約4.26公頃，都市計畫已於去年12月3日發布實施，抵價地比例暨公益性及必要性則於今年6月25日經內政部審議通過，因此續辦協議價購作業，當日將就相關流程、方式先行說明，再確認土地及地上物所有權人協議價購意願及聽取意見。

地政局表示，配合疫情二級警戒，此次協議價購除提供多項防疫措施，並採多場次分流方式洽談，如土地及地上物所有權人未能依時段出席者，也可預約其他時段地點，或申請線上視訊方式洽談，為使土地及地上物所有權人更瞭解自身權益，本次協議價購說明影片(網址：https：／／youtu.be／DGVIKmYwHng)及專案網站相關資訊（網址：http：／／www.xiubei.com.tw／），歡迎先行瀏覽觀看。