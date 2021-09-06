美國國家過敏和傳染病研究所所長、白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周日表示，監管機關可能很快就會批准接種輝瑞的新冠疫苗加強劑，但施打莫德納第三劑可能還需要一些時間。

佛奇周日在接受媒體訪問時，被問及拜登總統從9月20日開始提供加強劑的目標時，他表示「就某些方面」，計畫仍是這樣。

他表示，雖然輝瑞/BioNTech已經向食藥管理局（FDA）提交有關加強劑的必要數據，但莫德納尚未完成這個交件程序。佛奇表示，他希望在推出加強劑時能同時提供這兩種疫苗，但如果莫德納不能在9月20日以前完成程序，那麼將在晚些時候再提供莫德納的疫苖加強劑。

佛奇並表示，這兩種加強劑都被認為是安全的，但FDA和其他官員將研究相關數據以確保其安全性。

莫德納和FDA尚未回復媒體置評請求。此前莫德納在上周三發布的聲明中表示，該公司已經開始向FDA提交加強劑的文件。

在新冠病毒仍在奪走全世界未接種疫苖者的性命之際，如何、甚至是否應該接種新冠疫苖加強劑已經成為一個棘手的問題。世界衛生組織已一再呼籲各國應重視疫苖分配不均的問題，並敦促富國暫緩施打加強劑，上周世衛秘書長譚德塞再度請求富國至少在未來2個月先不要搶著追加第三劑，以便其他資源較少的國家到9月底第一劑的覆蓋率至少能達到10%。

上個月，美國拜登政府宣布將在9月20日以前，開始向美國人提供新冠疫苖加強劑，直接跳過了通常由權責機關FDA和美國疾病管制和預防中心（CDC）做出決定的程序。現在科學家仍在爭論應追加多少加強劑，以及是否所有美國人都應該再補一針，而非僅是那些患有嚴重疾病的高風險族群。