南亞科(2408)2021年8月自結合併營收為82.10億元，創3年以來單月新高，較上月增加3.26%，較去年同期增加68.57%；激勵今日股價開高。

南亞科表示，8月出貨量約與7月相當，產品平均售價較7月續漲1%至3%，是推升8月營收攀高的主要動能。

南亞科指出，第3季產品價格將維持上升走勢，因產能達到上限，且庫存已逐步消化，第3季位元銷售量可能較第2季減少個位數百分比。

南亞科1~8月自結合併營收為565.28億元，較去年同期增加38.94%。。

南亞科對第3季展望樂觀審慎，預估產品價格可望走揚；因此可望帶動營運維持高檔。

南亞科總經理李培瑛於日前法說會中表示，第3季消費性電子產品、伺服器及個人電腦需求穩健，5G手機比重也將提升，預計第3季DRAM產品季價格及月價格可望維持上升走勢。至於第4季DRAM價格有機會維持成長或與第三季持平，只是供應鏈長短料情況與疫情影響可能使得成長趨緩；此外，供應商資本支出情況也須留意。

南亞科第2季受惠產品平均價格大幅揚升30%，推升季營收226.37億元，季增27.7%；第2季毛利率42.3%，季增13.2個百分點；稅後淨利61.62億元，季增127.9%，為10季來新高水準，每股純益2元。