台灣少數解決「微污染防治」及「RFID系統整廠規畫設計」本土廠商華景電華景電(6788)配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股3,144張，其中2,139張採競價拍賣，競價拍賣期間為9月7日至9日，競拍底價為113.64元；預計於9月13日上午10時開標，並於9月15日至17日辦理公開申購。

華景電通109年營收7.30億元，毛利率51.52%，稅後淨利1.60億元，EPS 5.19元，110年發放現金股利達4元，股利發放率77%。110年上半年營收為4.63億元，年增24.89%、毛利2.39億元，年增26.63%、毛利率51.66%、稅後淨利1.03億元，年增21.89%，上半年EPS 3.25元，年增16.07%；第二季單季EPS 1.7元，年增49.12%，成績表現亮眼。

華景電以晶圓製程氣態分子汙染物（AMC）微污染防治設備產品為大宗，比重約7至8成，無線射頻辨識（RFID）整合派工系統產品約占1至2成。

華景電總經理羅宏輝表示，半導體製程越先進越需要華景電的產品，微污染防治設備是高階半導體必然的配備，未來全球半導體產業資本支出不斷增加，華景電營運也將隨著走高。羅宏輝說，今年接單及出貨狀況穩定，前7月營收5.47億元，年增29.53%，後續營運將持續增溫。

此外，台積電前往美國亞利桑那州投資設廠，供應商華景電通表示，一定會到美國生產、銷售產品，已提供客戶初步計畫。

華景電通公司主要產品為「晶圓製程AMC防治設備」以及「RFID整合派工系統」；用於半導體高階製程所需環境控制及高潔淨度要求的解決方案以及搭配客戶晶圓儲存盒電子貨架，由系統中央控管各類電子貨架及智能儲放裝置，達到物料傳送最佳化，並以RFID Reader輔助確認物料及站點位置，提高生產效率。隨著全球半導體設備市場到未來3年設備資出上看千億美元大關，且華景電又具有高自製率、交貨快速以及完整的專利布局等優勢，主要客戶均為全球半導體業、封裝測試產業、記憶體產業大廠，法人對於該公司未來營運前景相當樂觀。