1.燁興(2007)：產業向好、接單彈性，上周五獲外資大舉買超645張，今早股價漲近3.9%，拿回5日線。
2.中鋼(2002)：Q4盤價看漲，上周五獲三大法人聯手買超11601張，另宣布攜手石化業推動鋼化聯產、共朝淨零碳排目標邁進，晨盤股價漲近3%，站上5日線。
3.南亞科(2408)：8月營超預期，為三年來單月新高，晨盤逆漲近2%，收復5日線。
4.世界(5347)：線型上揚、明年報價可能再漲，晨盤一度衝上165.5元、漲約4%。
5.潤泰全(2915)：上周五外資、自營商聯手轉買超計765張，推升晨盤股價逆勢續漲逾5%。
6.台光電(2383)：8月營收創歷年同期新高，2021全年營運再締新猷，盤初攻高3%登240元。
7.健和興(3003)：H2旺季效應可期，8月成績單受期待，股價先行走高反應，上漲4%。
8.南電(8046)：8月營收創歷史次高，法人看載板產能滿價格續揚有助後市，早盤來到447元，突破前高天價。
9.夏都(2722)：南台灣疫情略鬆口氣，隨著中秋節接近，人氣增溫股價揚，今早拉高3%，但隨後又翻黑。
10.建新國際(8367)：股價回檔止穩、外資偏多操作，早盤一度反彈3%。
11.長榮(2603)：三大法人3日合計賣超近2.4萬張，股價承壓再回檔，120元支撐受挑戰。
12.麗臺(2465)：比特幣站上5.1萬美元創高，激勵早盤觸及漲停、躍上季線。
13.精剛(1584)：轉型布局航太零組件，早盤拉出第2根漲停、改寫前高。
14.頎邦(6147)：結盟聯電合攻第三代半導體，晨盤一度放量漲逾8.8%，創波段新高。
15.富邦金(2881)：基本面強勁，三大法人3日轉買超破萬張，早盤漲逾1.5%。
16.毛寶(1732)：長榮機師染疫，憂本土疫情再起，防疫概念股重啟攻勢，盤初直攻漲停，重返月線。
17.中華化(1727)：電子需求活絡，增添營運轉機，H1每股賺0.92元，連拉3根漲停慶賀，強攻10年高價。
18.偉詮電(2436)：積極搶攻ADAS市場，打入兩岸車用鏡頭模組供應鏈，後市樂觀可期，晨盤彈漲近4%，進逼90元，呈現連4紅走勢。
19.致振(3466)：無懼遭列警示股，早盤獲買盤點火亮燈漲停，登近半年高價。
20.恆大(1325)：因應變種病毒考驗，海外布局不停歇，早盤突圍一度走揚5%，重返50元及月線。(編輯整理：李慧蘭)
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