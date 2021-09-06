阿富汗反抗軍發言人達希提（Fahim Dashti）5日被塔利班殺害。

塔利班表示昨（5）日已經挺進龐吉夏省省會巴薩拉克，造成反抗軍大量傷亡，鎮守當地的阿富汗「民族抵抗陣線」證實，發言人達希提（Fahim Dashti）及一名將軍陣亡，阿富汗民族英雄之子、「民族抵抗陣線」領袖小馬樹德（Ahmad Massoud）昨日向塔利班提出和談要求。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，塔利班昨日在反抗軍鎮守的龐吉夏河谷（Panjshir Valley）有突破性進展，塔利班發言人卡里米（Bilal Karimi）表示，聖戰士挺進龐吉夏省省會巴薩拉克（Bazarak），攫取大量武器及彈藥，並且造成反抗軍大量傷亡。

「民族抵抗陣線」（National Resistance Front）否認塔利班的說法，不過證實發言人達希提及將軍薩拉（Abdul Wudod Zara）不幸在衝突中喪命，但同時強調塔利班方面也損失一名知名將軍及13名戰士。

Terrible news from Panjsher. Fahim Dashti fought hard for free media. He cared. May his soul rest in peace https://t.co/KxlXqIsBiR — Saad Mohseni (@saadmohseni) September 5 2021

達希提是連日來反抗軍與塔利班在龐吉夏河谷戰事進展的主要消息來源，他經常發布推文，誓言反抗軍的對抗將持續。他在2001年9月9日的自殺炸彈攻擊中倖存，那場攻擊造成阿富汗知名反塔利班戰士馬樹德（Ahmed Shah Massoud）喪命。

馬樹德之子小馬樹德昨日透過「民族抵抗陣線」臉書宣布向塔利班提出和談，他說，「民族抵抗陣線原則上同意解決當前問題，並且立即停止戰鬥、繼續談判」，不過前提是，塔利班也必須停止攻擊，以及停止在龐吉夏省及安達拉谷（Andarab）的軍事行動。安達拉谷位於鄰近的巴格蘭省（Baghlan）。

小馬樹德表示，屆時將舉行涵蓋伊斯蘭學者協會（Ulema Council）各方學者的大型會議。

阿富汗媒體稍早報導，宗教學者已經呼籲塔利班接受和談，停止與反抗軍的衝突，針對和談要求，目前塔利班尚未回應。

龐吉夏河谷群山環繞、地勢崎嶇，山谷間仍散落1980年代戰爭中被摧毀的蘇聯坦克殘骸，在阿富汗知名反塔利班戰士馬樹德帶領下，該地能夠免於蘇聯軍隊入侵，塔利班於1996至2001年統治阿富汗期間，龐吉夏河谷也免於受到塔利班控制。