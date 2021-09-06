說起NBA下個球季西區最有機會威脅湖人闖進總冠軍賽球隊，外界不是看好上季西區冠軍太陽，就是向來例行賽打得比季後賽好的爵士，沒想到《Hoopscritic》記者蓋爾塞勒卻獨排眾議，強調金塊才是湖人下季在西區最大威脅，賈瑪莫瑞何時傷癒復出更居關鍵。

「讓湖人下季沒法闖進總冠軍賽的最大威脅，還是約基奇領軍的金塊，儘管我很尊重太陽上季表現，但假如金塊能在明年季後賽前迎來健康的賈瑪莫瑞，他們就是西區最強球隊，」蓋爾塞勒說，「即使湖人做了很多補強，但有了莫瑞，金塊仍是西區最強。」

「我想湖人看到我這段發言，或許想要跟我抗議，」蓋爾塞勒表示，「但你知道嗎？他們需要一些人去守約基奇，或許湖人有霍華，卻不希望安東尼戴維斯陷入這種困境，也許湖人還有馬克蓋索與狄安卓喬丹，可惜這兩人年紀明顯有點大了。」

問題是蓋爾塞勒忘記一個重點，那就是今年4月遭逢左膝前十字韌帶撕裂重傷的賈瑪莫瑞，真的有辦法趕在明年季後賽開打前夕傷癒歸隊嗎？要知道這種傷勢至少需要1年時間恢復，甚至痊癒之後還能擁有多少爆發力還很難講，蓋爾塞勒或許太過樂觀了！