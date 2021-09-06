南投縣草屯鎮「御史社區發展協會」純手工製作蛋黃酥。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

中秋佳節來臨，送禮表心意或家人團圓過節，享受美味食品也能做公益，勞動力發展署中彰投分署推動「多元就業開發方案」，輔導民間團體發展在地產業邀請，號召大家以行動支持多元就業開發方案在地產品，讓中秋過得更有意義。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，「多元就業開發方案」輔導民間團體發展在地產業，提供民眾優質產品及優良的服務，除補助單位進用人力，安排專家進場針對產品包裝設計、在地遊程規劃導覽、商品開發等方面給予輔導，提升再就業的能力，協助邁向自給自足及永續經營目標。

勞動力發展署中彰投分署今年推薦數款多元就業開發方案計畫單位推出的應景中秋禮盒，提供民眾購買產品又能做公益的好康訊息。

「每一份採購對參與多元就業方案的團體及工作者都是莫大的肯定，協助他們成長及穩定就業」，該分署今年總共輔導86個民間團體發展在地特色商品，提供363個工作機會幫助身心障礙或中高齡等弱勢族群培養一技之長，鼓勵企業團體及民眾共同相挺。

勞動力發展署中彰投分署表示，南投縣草屯鎮的御史社區發展協會開辦社區照顧關懷據點，創立「貴富甜點」烘焙品牌，所推出的「中秋月餅禮盒」，由社區媽媽及在地青年純手工製作，蛋黃酥餡料實在，外皮酥鬆有層次，綿密的紅豆餡烘托著鹹蛋黃特殊風味，讓人忍不住一口接著一口。

台中市身心障礙者福利關懷協會由一群學生家長、老師及熱心人士秉持為弱勢者服務的精神而成立，附設的「微笑天使手作烘培坊」積極研發烘焙產品，輔導身心障礙者技能培訓，減緩家庭照顧及經濟負擔。

今年中秋節台中市身心障礙者福利關懷協會與榮獲「台中市十大伴手禮」的茶境天使攜手合作推出中秋公益天使禮盒，結合台灣在地茶農，在中秋月圓下吃月餅品茶香。

吃月餅建議搭配荔枝醋稀釋的冰涼飲料，勞動力發展署中彰投分署說，保證責任彰化縣芬園三寶蔬果生產合作社以自然健康為理念，協助荔枝的加工運銷外，還在荔枝樹下放養土雞，協助農民增加收入吸引青年回鄉，製作的荔枝醋使用在地農產黑葉糯米荔枝製成，酸酸甜甜帶果香味，是今年中秋月餅解膩的好選擇。