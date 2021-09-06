網紅「FBI帥哥」鄧佳華日前在臉書曬出日月光員工識別證，幾天後被離職又找到新的工作，豈知到職當天就被以「影響公司秩序為由」開除，令他十分錯愕，同時向外界喊話，希望能給他工作機會，知名直播主連千毅隨即在鄧佳華臉書留言表示，「可以來我這打工，待優」。

鄧佳華今（6）日稍早於個人臉書分享貼文截圖，指連千毅得知他被新公司開除後，便在他的貼文下留言「可以來我這打工，待優」，令他開心不已，直呼「真的嗎？收留我去您的直播台打工嗎？」同時他也擔憂自己對精品沒有什麼概念，表示需要他人教導。《中時新聞網》也私訊詢問連千毅，目前並未得到回覆。

連千毅在鄧佳華的貼文下方留言，並表示會給予他打工的機會。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

鄧佳華日前錄取日月光後引發話題，但一周後因未通過術科考試離職，還爆出錄取他的人資被主管痛罵的風波，而鄧佳華離開日月光後隨即向一家小型電子工廠投遞履歷，面試當天就上工、報到，公司主管當時還向他保證，不會隨意資遣員工，且做滿3天就會給薪水，沒想到上午才掛的保證，下午就變卦，資方以「影響公司秩序為由」將他開除，甚至連當日薪水都沒拿到，令鄧佳華至今無法接受。

鄧佳華找工作多次碰壁後，也在臉書上寫下自己的心境，表示過去有做過新竹物流的經驗，但之後向物流廠投遞履歷表，對方都是狗眼看人低，「就是不讓我錄取」；規模小的電子廠更誇張，每家面試都沒上，不管找工作碰壁多少次，還是要不斷地找，「我想要穩定安分的工作」。