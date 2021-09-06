打完莫德納後竟重度中風，新北市一名66歲李姓男子，7月14日接種莫德納疫苗後臉色發白、頭暈，隔天出現心絞痛、瞳孔放大緊急送醫，李男妻子表示，醫師診斷先生已經是重度中風狀態，一個月過去後情況仍未好轉，癱瘓在床，每個月看護費近10萬元，過去先生身體一直很健康，希望釐清病因。

據《東森新聞》報導，李男妻子表示，66歲的先生7月14日接種莫德納，當天出現頭暈、臉色發白的症狀，15日狀況持續惡化，開始心絞痛、瞳孔放大，嚇得趕緊將先生送醫，並緊急開刀住進加護病房。1個月過去後先生病情仍未好轉，全身接近癱瘓，醫師也判定是重度中風，讓李男妻子懷疑跟接種莫德納有關。

李男妻子表示，先生一直以來身體都很健康，只有輕微高血壓，曾經小中風住院，但恢復良好，每天到公園散步40分鐘。如今先生癱瘓後，每天看護費2700元，一個月費用近10萬元，長期下來負擔很重，「不是我負擔不起，是很多人都負擔不起」，將去申請預防接種受害救濟，並釐清病因。

根據指揮中心統計，國內疫苗不良反應通報資料顯示，截至8月25日止共接獲51件疑似TTS（血栓合併血小板低下）通報案件，有48件是接種AZ疫苗，3件是接種莫德納，其中22名男性、29名女性，年齡介於22到95歲之間，發病時間是接種疫苗後1天至51天，其中有7例死亡。