我國今年機械出口可望結束2年負成長，經濟部表示，今年受惠各國疫苗施打率提升，疫情漸趨可控下，終端需求逐漸回溫，加上自動化浪潮，激勵業者加大投資計畫，帶動電子及半導體生產設備、工具機、機械傳動設備等需求成長，累計1-7月年增大幅成長26.9％。

2018年受惠全球景氣穩健擴張，我國機械全年出口達256億美元，創歷史新高，年增7.3％，惟2019年受美中貿易紛爭影響轉呈年減8.1％，2020年逢COVID-19疫情衝擊，雖下半年隨疫情趨緩出口逐步回升，但整年出口仍減6.8％，連續2年衰退。

我國機械出口市場以中國大陸及香港居首，經濟部表示，今年1-7月各出口主要地區年增率皆呈二位數的增幅。但2020年，對大陸出口金額69億美元，占31.3％，由於大陸解封較早，自第3季起出口轉為正成長，致全年僅減0.3％，小於整體機械之6.8％；其次為美國48億美元，占22.0％，隨下半年起疫情趨緩，機械設備需求逐季增溫，致全年出口逆勢年增2.6％；對東協、歐洲及日本出口則續呈衰退走勢，各年減16.7％、19.2％及12.9％。