台中市西屯國小直笛團獲得台中市國小直笛合奏甲組第一名。（台中市西屯國小提供／盧金足台中傳真）

「台北陶笛四重奏」演出讓線上聽眾及現場的孩子們如癡如醉。（台中市西屯國小提供／盧金足台中傳真）

音樂會直笛A團、直笛B團及直笛校友團接連演出。（台中市西屯國小提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯國小直笛團獲得台中市國小直笛合奏甲組第一名，獲邀參加國立台灣藝術教育館舉辦的「好優Show學生藝團活動」，也攜手「台北陶笛四重奏」及校內其他愛樂學生、校友擴大辦理「琴投藝和線上音樂會」。

音樂會節目多元且精采，首先由西屯國小熱愛音樂的同學表演陶笛、直笛、鋼琴、歌唱、中國笛、小提琴等各種節目，西屯國小平時為了給孩子們揮灑才藝的舞台，每學期皆會辦理街頭藝人活動，讓孩子展現創意更增添自信。

「琴投藝和線上音樂會」除了讓西屯愛音樂的孩子有演出的平台，讓孩子近距離觀摩與學習傑出音樂家的風采。

特別邀請Taipei Ocarina Quartet「台北陶笛四重奏」參與演出，「台北陶笛四重奏」藉由複管陶笛的完美和聲加上精湛的演出，接連表演了數首曲風多元的樂曲，讓線上聽眾及現場的孩子們如癡如醉。

西屯國小直笛團成立於2015年，由當初的6人小團發展到現在的直笛A團、直笛B團，畢業後的校友更是不捨同伴及師長，組成了直笛校友團繼續延續對音樂的熱情。

音樂會直笛A團、直笛B團及直笛校友團接連演出，音樂的薰陶培養孩子們的藝文素養，團隊訓練養成了團隊學習、互助互愛的精神，這群孩子展現了對音樂的熱情、對師長的尊敬及對學校的熱愛。

演奏家劉永泰老師為大家進行音樂分享，也給所有演出的孩子們鼓勵跟指導，為這場音樂的藝術饗宴，畫下完美的句點。

校友團團員張芸齊同學表示，「從四年級開始參加直笛團學直笛後，直笛技巧變好，對音樂的敏銳度也提升了，很高興可以欣賞到這麼多不同樂器的精采演出。」

直笛團指導老師邱黃雅美說，「一場美好演出的背後需要許多人的付出，期許直笛團的孩子們，享受努力的過程，也珍惜每次表演和比賽的機會，以開闊的心胸欣賞世界的美善。」