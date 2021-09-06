全球COVID-19疫情尚未趨緩，我國會展產業仍受到嚴重衝擊，因此貿易局繼續辦理今年第3季會展產業薪資及一次性營運資金補貼，符合補貼條件的事業可獲得每位正式員工4成薪資的補貼，最高每人每月補貼2萬元。貿易局將於本年9月7日公告並開始受理事業申請至經費用罄為止，或最遲至11月22日止。

經濟部表示，目前我疫情警戒雖已調降至第二級，開放舉辦商業展覽或會議，惟仍須符合室內80人、室外300人之規定，且邊境尚未開放，在此限制下，會展業者仍無法順利辦理會展活動，造成至9月底之國內實體展覽、會議及貿易拓銷活動幾乎全數取消或延期，相關業者營運受到影響。貿易局為紓緩業者營運壓力，繼續辦理會展產業薪資及營運資金補貼至110年第3季，期可協助穩定會展產業之員工就業，渡過難關。

經濟部表示，會展產業指所營事項登記須包含會議及展覽服務業之專業會議服務業、專業展覽服務業、會展場地業、會展物流業、會展裝潢業等，符合營業額衰退50％以上及其他應遵行相關僱用事項的艱困事業，本次補貼一律採線上方式辦理，申請須至http：／／subsidy.meettaiwan.com／網站登錄。