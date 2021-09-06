影》台中港31號碼頭大型貨櫃輪吊車翻覆 1命危1輕傷 10:282021/09/06 中時新聞網 張達智 、中時、 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中港31號碼頭意外，超大貨櫃輪吊車翻覆。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中港貨櫃輪吊車翻覆（記者爆料網） 訂閱影音： 中時新聞網 台中港31號碼頭意外 超大貨櫃輪吊車翻覆。（記者爆料網） 台中港31號碼頭意外，大型貨櫃輪吊車翻覆壓垮貨櫃。（記者爆料網） 台中港31號碼頭意外，超大貨櫃輪吊車翻覆。（記者爆料網） 台中港31號碼頭今天（6日）上午約9點49分發生重大工安意外，一艘大型貨櫃輪的吊車在拆解過程中不慎翻覆，3個分隊的消防隊員趕到現場搶救，發現一名工人(操機員)遭壓，當場無生命跡象（OHCA）緊急送醫搶救，另外一名吊車司機則是輕傷送醫，翻覆的巨型吊車並壓垮放置一旁的貨櫃。 台中港31號碼頭意外 超大貨櫃輪吊車翻覆。（海巡提供） 台中港31號碼頭超大貨櫃輪吊車翻覆，壓垮貨櫃。（海巡提供） 台中港消防分隊表示，早上獲報，立即本隊派遣南堤、防風林、西碼頭分隊出勤。 人車到達現場，確認現場一名OHCA，10時04分現場回報傷患共2名，緊急送醫救治。 國一彰化段大貨車追撞聯結車 車頭撞爛駕駛遭夾昏 台中男酒駕自撞護欄亡 車頭驚悚變形酒測值爆表 #31 #號碼頭 #貨櫃輪 #吊車翻覆 #台中港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 潛水惹怒巨鯊慘遭咬住頭 遊客拍下驚險脫困畫面 13:562021/09/03 搜奇 1頭豬補助500元 業者嘆杯水車薪 04:102021/09/06 社會新聞 台中港北堤釣魚示範區 2年吸引10萬釣友朝聖 12:132021/09/04 生活 台中港北堤海釣區 10萬人次朝聖 04:102021/09/05 地方新聞 國一大車禍！貨車追撞聯結車 車頭全凹駕駛夾駕駛座重傷 07:492021/09/03 社會 散戶別急！航運遭2大夾殺 攻擊訊號還沒出現 05:202021/09/06 財經 自製冰飲滅暑氣 04:102021/09/06 時尚消費 基隆天外天公園驚見山羌慘死！屍體只剩半顆頭 疑遭流浪狗啃食 15:382021/09/05 社會 李懿開工當「妹頭」 揪4女神大吃大喝網羅美食 21:012021/09/03 娛樂 第8輪施打對象敲定 陳時中：以AZ第二劑為主 15:022021/09/05 生活 七期南側新戰開打 上市櫃建商要攻6字頭 11:282021/09/03 房市新訊 社會熱門新聞 影》台中港31號碼頭大型貨櫃輪吊車翻覆 1命危1輕傷 - 社會 紅色法拉利國道滑壘遭護欄「穿心」 千萬車體全毀慘成廢鐵 - 社會 22歲台捷混血女模輕生 夫遭控施暴、吃軟飯6點聲明回應 - 社會 酒店妹醉醒驚見男客「跪後面一直動」哭求停止 提告知真相更慘 - 社會 北市檢舉達人路邊「擺攤」設備超狂 網怒炸：這偽裝夠賊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。