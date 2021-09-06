台中港貨櫃輪吊車翻覆（記者爆料網）

台中港31號碼頭意外 超大貨櫃輪吊車翻覆。（記者爆料網）

台中港31號碼頭意外，大型貨櫃輪吊車翻覆壓垮貨櫃。（記者爆料網）

台中港31號碼頭意外，超大貨櫃輪吊車翻覆。（記者爆料網）

台中港31號碼頭今天（6日）上午約9點49分發生重大工安意外，一艘大型貨櫃輪的吊車在拆解過程中不慎翻覆，3個分隊的消防隊員趕到現場搶救，發現一名工人(操機員)遭壓，當場無生命跡象（OHCA）緊急送醫搶救，另外一名吊車司機則是輕傷送醫，翻覆的巨型吊車並壓垮放置一旁的貨櫃。

台中港31號碼頭意外 超大貨櫃輪吊車翻覆。（海巡提供）

台中港31號碼頭超大貨櫃輪吊車翻覆，壓垮貨櫃。（海巡提供）

台中港消防分隊表示，早上獲報，立即本隊派遣南堤、防風林、西碼頭分隊出勤。

人車到達現場，確認現場一名OHCA，10時04分現場回報傷患共2名，緊急送醫救治。