實體開學已過1周，花蓮高中級以下學校教職員工，7、8月已陸續完成疫苗接種，施打率高達93％，針對尚未接種者，花蓮縣政府教育處持續造冊，接種疫苗人數約152人，獲中央核定後，將於今、明2天安排施打，盼能打造讓老師專心、學生安心、家長放心的校園環境。

教育處表示，縣內高中以下學校配合教育部國教署規定，完成3階段造冊，分別在7月21日、28日、8月4日、24日及31日安排施打疫苗，經統計總造冊人數5462人，已接種人數5057人，施打率93％。

如今開學已過1周 ，加上新北市爆出幼兒園老師確診消息，教育處為提升校園保護力，持續配合教育部造冊期程，今、明2天，替尚未接種的152名教職員工接種疫苗，含高級中學教職員工30人、國民中學教職員工43人、國民小學教職員工70人、幼兒園3人及補教業者6人。

教育處表示，目前已排定各階段教育人員採分區、分時段、分流方式到接種地點施打疫苗，今天規畫在慈濟靜思堂及鳳榮分院進行，明天則是在玉榮分院進行，屆時再請各校及各教育工作服務單位通知名冊內的教職員工，攜帶身分證、健保卡至指定場域施打疫苗。

有些教職員工仍未接種疫苗，教育處表示，未能於疫苗專案期間接種者，可至「COVID-19公費疫苗預約平台」進行意願登記及預約施打；疫苗第1劑接種未滿14日或未接種者，進入校園必須快篩，首次進入校園服務前也要提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗，教育處亦會提供相關快篩補助費用。