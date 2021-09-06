受北京證券交易所（北交所）設立消息提振，新三板市場正在成為資本市場新寵兒。據第一財經報導，投資者在證券公司諮詢和開通新三板交易許可權人數明顯增加，部分券商的營業部業務量約為前期的10倍。

北交所制度建設快速推進，市場高度關注的上市門檻公佈。據大陸全國股轉公司（新三板）網站5日消息，北交所發行人申請公開發行並上市，應當符合：在全國股轉系統連續掛牌滿12個月的創新層掛牌公司；最近一年期末淨資產不低於5000萬元（人民幣，下同）等規定。整體而言，北交所上市條件為「平移」精選層掛牌條件。

新增投資者跑步入場的同時，市場交易情緒被點燃。9月3日，在北交所宣布設立次日，新三板精選層成交量較前一個交易日上升超200％。個股行情爆發，精選層66檔成分股中有58股飄紅，其中，五新隧裝大漲30％居首位。

當天，新三板市場全天成交35.53億元，較前一個交易日上升215.56％。其中，精選層成交26.27億元，上升213.25％；創新層成交7.33億元，上升233.79％；基礎層成交1.92億元，上升184.94％。