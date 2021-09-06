王姓男子當街亮槍作勢要對詹姓被害人開槍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

警方起獲王某持用槍枝。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

警方起獲王某持用槍枝。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

同住苗栗縣三義鄉的王姓、詹姓國中前後期學長弟，疑因細故生心結，4日深夜王某酒後持改造手槍到詹某住處，以槍托毆打詹，現場並疑有開槍示威，留下一枚擊發彈殼，王姓案發將槍枝寄放在同鄉古姓、賴姓友人處，苗栗警分局據報全力追查，次日追出槍彈，逮捕3嫌，詢後依法移送苗栗地檢署偵辦。

據悉，住在三義鄉雙湖地區的36歲王姓男子，年輕時曾跟隨當地一名知名大哥混，大哥入獄後，王某自力更生，在三義地區經營茶行，王曾涉及多起暴力砸店毆人事，但因被害人畏懼不敢提告而作罷。王某與同住三義鄉廣盛地區的詹姓男子胞姐為國中同學，與詹從少年即結識至今，近日，王某認為詹在背後說他壞話，因而種下心結。

4日深夜，王酒後打電話幹礁詹某，王心裡不爽，隨後開車帶著一把裝有子彈的改造90手槍，衝往詹某住處，詹某在樓下等候，王一見面就衝上前去毆打詹，詹家人聞聲出來喝止，王某竟然回到車上拿出手槍，槍口比著詹某作勢要開槍，還以槍托毆擊詹的太陽穴成傷後駕車揚長而去。

轄區苗栗警分局偵查隊及三義分駐所員警據報趕往現場，找到一枚疑似開槍後遺留的彈殼，警方根據被害人所述及路口監視器畫面，立即鎖定王某緝拿，王某到案後不願交代槍枝去向，但警方立即循線追出王在案發後將槍枝拿到三義鄉水美地區古姓、賴姓友人處藏放，警方再循線起出一把改造90手槍及22發子彈，並將古、賴2人一併逮捕，連同王某詢後，分別依槍砲、恐嚇及公共危險等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

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