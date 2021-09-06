區塊鏈概念的比特幣、乙太幣、狗狗幣、LITECOIN，CHAINLINK等連袂大漲，比特幣今早大漲逾3個百分點，站上51000，CHAINLINKE甚至漲逾1成。虛擬貨幣近來跳高，主要是受到美元近期承壓，聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在傑克森(Jackson Hole)央行年會的演說偏鴿，以及美國非農就業人數不如預期因素，比特幣等出現補漲行情。而台股相關概念的板卡族群，撼訊(6150)、映泰(2399)、青雲(5386)及麗臺(2465)等盤中都觸及漲停價。

板卡個股今年受惠挖礦熱，上半年都繳出亮麗成績，撼訊（6150）第二季財報，業績再較第一季大幅揚升，單季稅後淨利翻倍季增137.5％、達3.23億元，拉抬稅後每股盈餘來到7.19元，站上歷年單季次高。累計其上半年稅後淨利衝破4.59億元，稅後每股盈餘10.23元、大賺一個股本。受惠於高階顯卡出貨比重持續提昇以及居家工作型態對電腦零組件的強勁需求，撼訊第二季以及上半年的高階消費型顯卡、ODM工控事業部等部門業績都較去年同期大幅成長。

麗臺受惠挖礦與中國AI商機加持，血氧機熱賣，第二季單季EPS達3.74元刷新紀錄，上半年EPS達4.99元，逼近半個股本。該公司除挖礦帶動消費性顯卡量價俱揚，在中國代理輝達DGX系列超級電腦，因當地數位轉型需求，AI運算應用大幅增加，大型專案出貨之下，今年4月和5月的單月營收躍升到10億元以上，第二季營收以28.57億元刷新紀錄，季增74%，年增1.68倍。累計前7月營收達53億元，年增1.31倍，已經超過去年全年的營收總額。