日本第一三共(Daiichi Sankyo)藥廠6日表示，使用mRNA技術開發的新冠疫苗，目前正在臨床試驗最後階段，預計從2022年開始，就可以當成加強劑施打在已接種過的民眾身上。

目前市面上以輝瑞BNT、莫德納與AZ等新冠疫苗較為人知，但疫情尚未完全抑制下，全球還是有許多藥商正在努力研發中。日本第一三共就是把市場鎖定在疫苗不足地區，以及開發因應未來需求藥劑等，其中也包括加強劑。

日本已有近半數人接種過疫苗，當地政府也備足輝瑞、莫德納與AZ疫苗供民眾日後施打。同時，預計可能會在2022年開始將注射第3劑疫苗。

正在與東京大學合作開發新冠疫苗的第一三共，目標是在2022下半年拿到日本政府全面授權。目前，日本禁止混打新冠疫苗，但根據研究結果，發現混合施打疫苗比只打一種更有強大的保護力，所以日本政府已表示要把混打列入考慮中。

第一三共製藥是日本最大的藥商之一，素以治療癌症藥物聞名，近年與阿斯利康(AstraZeneca)藥廠達成多項合作開發協議，因此，第一三共也在日本當地代工生產AZ新冠疫苗。

第一三共新冠疫苗最後試驗，有多個國家與數千人涉及，據悉，第一三共也正在評估將使用mRNA技術的輝瑞或莫德納，還是病毒載體的AZ疫苗做為主要比較對象。

不過，另外兩家以AZ新冠疫苗為主要比較對象的藥廠，英國葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）與韓國SK Bioscience正如火如荼地在進行疫苗研發作業。

日本各大藥廠在開發本土疫苗方面的進展一直很落後，除了第一三共、鹽野義製藥與AnGes等都正砸錢研發，希望能滿足海內外廣大市場所需。