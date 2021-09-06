新北市長侯友宜今上午到新北市議會進行新冠肺炎防疫紓困專案報告，被問及昨確診的新北夫婦，妻是幼兒園教師打過一劑莫德納仍感染，侯說，相關疫調進行中，現在還沒有跟機師染疫的關聯性有扯在一塊，希望把疫調的相關足跡予以釐清，如有必要就會對外來做公布，而52名師生被匡列採檢結果尚未出爐，很快就會跟大家做說明。

侯友宜表示，新北教師疫苗施打率約96％，未施打疫苗的教師都會希望他們在一個禮拜以內都要持快篩的陰性證明，至於老師施打第二劑，只要疫苗夠，我們希望能夠快速地給老師打第二劑的疫苗，新北市目前提供5萬4000個快篩劑供學校師生免費使用，如果民眾有任何疑慮，也可以到新北市的32個社區篩檢站來篩檢，我們希望能夠透過篩檢，及早找出隱形的傳播鏈。

至於該名幼兒園老師有症狀仍然上班，校方及老師是否都太大意輕忽問題嚴重性，侯友宜說，只要老師、學生有症狀就可以不用來學校，這是我們一直三申五令的，須用更高標準的來看待自己的身體健康，所以只要你有出現狀況，絕對不可以來學校，可以請防疫假，請大家安心在家休息。