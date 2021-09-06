台北城市科大演藝事業系教師黃駿樺，是公視電視劇《斯卡羅》副導演，他參與劇組及調度6000多人次的群眾演員，感覺自己像吃了「丹藥」，能力又突飛猛進，未來將運用參與《斯卡羅》這部史詩級大劇的經驗當成教案，傳承原汁原味的幕後經驗給學生。

《斯卡羅》推出後受各方矚目，觀眾看到150幾年前的台灣歷史事件，這部史詩級的大劇之副導演黃駿樺，目前在台北城市科大演藝事業系任教，當他在課堂上播出前導影片時，學生既驚又喜，驚訝國人自製的本土故事，也能拍出國際水準，8月播出後，學生追劇紛紛表示「看這部電視影集，好像在看電影」。

黃駿樺表示，2年前受到名導演曹瑞原邀請擔任《斯卡羅》副導演，平日協調各組別工作，拍攝期間協助管理劇情所需的6000多人次群眾演員，包含安排群眾演員表演訓練、現場表演走位、動物演員定位等，歷經這次幕後工作的洗禮，他覺得自己的能力又往上精進。

黃駿樺本身是15年資格的PADI潛水教練，原本是把潛水當休閒活動，這幾年結合本身的影視技術承接水下攝影工作。提及《斯卡羅》難忘的水下拍片工作，他說，這次水下拍攝演員都是素人，且都是孩童，為安全起見 有請水面與水下戒護，在潮汐的律動力量移動下，要能精準掌握拍攝符合劇情的鏡頭，過程複雜又困難，還好事前均根據規畫的分鏡圖執行，在團隊合作下事半功倍。

黃駿樺平日在學校執教「導演實務」、「錄製攝影學」等專業課程，他期許自己未來，將片場學習到的專業技術，一一化作教案，運用業界的操作模式，讓學生做中學，使學生不管從事幕前或幕後，都有不同的收獲。