1位民眾今（6日）在北市木柵路5段發現1個「偽裝」高強的偷拍設備，該處路邊黃線上有輛臨停轎車，轎車車頭附近的地面即擺放腳架與手機，還有雨傘遮陽，手機鏡頭即正對路口，讓目擊者傻眼地說「大哥，今天才星期一耶，您就擺攤了？」其他網友也怒說這偽裝真的很賊。

該網友在臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」發文表示，他今（6日）日在台北市木柵路5段1處民宅外發現1輛臨停車輛，該車的車頭地上放置了1根腳架，腳架上則是1個方形物體和「1台手機」，最上方還架設1支雨傘遮陽，疑似是民眾在路邊偷拍違規轎車。

1位民眾在北市木柵路5段發現1個「偽裝」高強的偷拍設備，該處路邊黃線上有輛臨停轎車，車頭附近地面擺放腳架與手機，還有雨傘遮陽，手機鏡頭即正對路口。（翻攝自臉書）

該網友說他已經連續2周被對方偷拍到違規，怒嗆說「大哥，今天才星期一耶，您就擺攤了！？」他並PO出照片提醒其他駕駛注意，照片中僅有拍照裝置，並未出現偷拍的民眾；其他網友看到照片紛紛說要檢舉對方停在黃線上，「黃線臨停多久了，報警處理」、「大剌剌在黃線上拍欸」。

不少網友不滿地說，「跟賊一樣」、「經過拿一塊布把它蓋著，如果他不爽，就說布不小心飛出去」、「還用一般的舊型廂型車，真的很賊」、「這偽裝猛」、「路這麼小，還用一台車佔用車道，這根本為了拍而拍吧」、「三不五時就在這裡擺拍，苦主之一路過」；據悉該路段經常會有民眾偷拍違規，許多駕駛已見怪不怪，笑說「這個位子已經營業很久了」。