就在暴龍宣布即將退役今年夏天跳槽熱火的羅瑞7號球衣之際，就有美媒跳出來進行暴龍是否也該退役迪羅薩球衣的問卷調查，沒想到竟然「釣」出湖人「小皇帝」詹姆斯親自留言回應，「這算是什麼問題？哈哈哈，他們當然要退役迪羅薩球衣。」

在2009年第9順位被暴龍選上的迪羅薩，生涯前9季都在暴龍效力，目前仍是暴龍隊史得分王，出賽場次、上場時間、進球數量、罰球數量等數據，也都排在隊史首位，可惜他從未幫助暴龍闖進總冠軍賽，更在2018年夏天被交易到馬刺。

諷刺的是，暴龍當年用迪羅薩跟馬刺換來里歐納德，結果里歐納德幫助暴龍在2019年拿下隊史首冠，反觀羅瑞剛好也在暴龍效力9個球季，卻擁有2019年協助奪冠資歷，跟迪羅薩比較起來，暴龍當然提前宣告退役羅瑞球衣也算合理。

只是看在詹姆斯眼裡，似乎無法認同暴龍不肯退役迪羅薩球衣做法，才會留言力挺迪羅薩，不過別忘記2018年夏天迪羅薩跟暴龍鬧到不歡而散(因為當時暴龍高層曾允諾不會交易迪羅薩)，直到現在迪羅薩仍不肯原諒暴龍，想必也不想被暴龍退役球衣。