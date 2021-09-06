新北市黃姓男子去年委託業者找俄羅斯籍代理孕母，前往俄國產子，但事後卻反悔不要小孩，恐嚇業者討回訂金8萬美元，導致業者違法情節曝光，雙方吃上官司。台北地檢署6日依違反《人工生殖法》起訴業者，另依《刑法》恐嚇罪起訴黃男。

檢方調查，黃男與妻子因不孕症，透過臉書委託業者協助找俄羅斯籍代理孕母，並前往俄國產子，雙方約定須支付10萬元美金，行前先付訂金8萬元美金。代理孕母去年初抵達俄羅斯，去年10月產下女嬰帶回台灣。

但事後黃男夫婦卻反悔不要小孩，並不願意支付尾款2萬元美金，還恐嚇討回訂金8萬美金，向業者嗆聲「要找討債公司對你不利，你的家人逃得掉嗎？」業者報警，並自首違反《人工生殖法》。

檢方調查時，黃男夫婦供稱，因不知道俄羅斯代理孕母懷的小孩，到底是不是自己的種，所以不要孩子了。檢方今依違反《人工生殖法》起訴業者，另依恐嚇罪起訴黃男。