福斯集團執行長迪斯(Herbert Diess)周日指出，不是電動車，自駕車才是對汽車產業真正的「改變遊戲規則者」。明言了自動駕駛技術對汽車業的顛覆性影響。

迪斯目前試圖對福斯進行轉型，基本上認為在朝向電動車的轉型已經結束，但仍需要實際銷售成績的支持。迪斯在IAA車展開幕前夕親赴現場指出，自動駕駛真的會前所未有地改變汽車業，相較之下，電動車的轉型顯得有點容易；真正改變遊戲規則的是自動駕駛。

迪斯還希望自駕的軟體服務能夠成為集團未來業務的重要支柱，這就是為什麼福斯出手收購了Waymo的競爭對手Argo AI。

福斯預期，汽車產業由軟體驅動的銷售到2030年將達到1.2兆歐元(約1.43兆美元)，約佔全球行動市場銷售的四分之一，而全球行動市場規模將因此增加一倍，來到5兆歐元。

另外福斯與自駕技術合作夥伴，距離在德國公共道路測試無人自駕車的時間，僅有數月時間。Argo AI執行長Bryan Salesky周日表示，將在漢堡市佈署測試，並且也在慕尼黑機場完成一條測試道路。Argo AI將與福斯在IAA車展上首次展示其自駕測試車。