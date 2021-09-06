台北股匯市今早雙漲！其中新台幣匯價盤中更升破了27.6元，最高匯價來到27.598元，升值1.05角。今天新台幣匯價收盤挑戰連7升。新台幣持續維持今年亞幣中最強勢貨幣。

匯銀指出，聯準會主席偏鴿派談話效應持續發酵、美元匯價走弱，對於中國政策微調的預期亦升溫，推動新興股市走揚延續先前一週漲勢。

台灣的出口競爭國之一的南韓，上季GDP成長率由5.9%上修至6%、八月出口年增率由29.6%攀升至34.9%、七月工業生產年增率由11.5%放緩至7.9%，經濟數據均優於預期，媒體報導總統文在寅任期內最後一份年度預算、2022年政府支出計畫規模將創新高紀錄，推動韓股由金屬礦業、營建、通訊等類股領漲收高，八月消費者物價指數年增率持平於七月的2.6%，為九年高點且連五個月超過央行2%的通膨目標，仍引發央行緊縮政策擔憂。

據央行統計，至上周五（9月3日）止，今年以來新台幣兌美元升值2.91%，人民幣兌美元升值1.26%，韓元兌美元貶值6.11%，日圓兌美元貶值6.29%。新台幣今年持續為亞幣中的超強貨幣。