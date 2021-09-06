54歲奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）上月12日悄悄飛到香港拍攝監製新戲《Expats》，但爭議不斷，先是爆出未隔離14天的特權疑雲，又傳跟導演吵架、不習慣香港拍攝環境，索性搭私人飛機奔回家鄉澳洲，預計11月才會再去香港。

妮可基嫚從澳洲雪梨飛到香港，按照香港規定，入境者必須住進檢疫旅館14天隔離，卻被媒體目擊在保鑣陪同下，大搖大擺的在精品店雪拼，住所也非檢疫旅館，而是月租要價港幣65萬（約新台幣234萬元）的豪宅，遭到香港民眾質疑是否耍特權，憂心妮可基嫚恐成防疫破口。對此香港商務及經濟發展局局長邱騰華回應，妮可基嫚和其團隊共5人已獲豁免檢疫入境，至今都未違反任何檢疫規定，但此說法還是被部份醫學專家質疑安全性。

接著，妮可基嫚又被爆待不慣香港劇組及與美籍華裔女導演王子逸（Lulu Wang）意見不合，根據香港綜合媒體報導，妮可基嫚吵架後情緒不佳，一度在私人休息室把東西丟到地上發洩怒氣；她也無法適應香港的拍攝環境，因為當地場地較小，劇組只能搭小帳篷供她休息，不像歐美會提供設備完整的演員休息車，演出時又得被民眾近距離狂拍，種種因素讓她感到很沒隱私，向劇組提出休假2個月，火速搭著私人飛機回澳洲，預計11月再來香港拍戲，這段時間劇組就先拍其他人的戲份。

不過，女導演王子逸在此時PO跟妮可基嫚坐在地上有說有笑的照片，疑似想打破不合傳聞。至於妮可基嫚再來港能否二度申請獲豁免檢疫入境，香港政府表示所有入境者都需遵循當下適用的規範。