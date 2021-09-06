新泰塭仔圳市地重劃案如火如荼進行中，為避免業者飼養犬隻因工廠拆遷成為流浪犬，新北市動保處推出「工廠犬專案」，協助當地廠家飼養犬隻做好寵物登記管理，進行飼主晶片植入登記及狂犬病疫苗施打，目前已完成384隻廠家犬登記。

動保處表示，部分廠家表示只是看狗可憐才給食物，經動保員極力向廠家勸說，狗是非常忠心的動物，長久餵養就會認定此人是飼主，棄養除有公安問題，還會造成犬隻內心傷害，待在原地等主人，多數業者經溝通後都願意配合收容飼養犬隻納入名下成為自家犬。

動保處統計，截至8月17日，塭仔圳重劃區第一區有315隻納入成為工廠犬，已全數登記完成；第二區目前登記69隻，動保人員將持續訪視廠家。

動保處表示，加強犬隻源頭管理，才能解決流浪動物問題，塭仔圳重劃須透過政府與民間力量一起合作，考量到重劃過程中面臨動物福祉問題，為避免拆遷後廠家犬隻可能造成遺留問題，使犬隻流離失所，將持續進行當地犬隻寵物登記及狂犬病疫苗注射，也協助飼主善盡管理責任。