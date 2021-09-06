今天農曆七月鬼門關，網路近來流傳一個熱門團購訊息，「揪團撿骨」。這個被喻為史上最毛的團購標的，甫推出即造成轟動，因為主揪者真的找大家一起「撿死人骨頭」，有效期一年、每年可報團。網友議論兼分享，直呼團購真的無極限，什麼都可以團！

早期國人普遍有先人入土為安的觀念，有些地方的傳統習俗是，下葬6年後要把祖先骨頭取出，另行安置。粉專表示，開團目的不是為了賺錢，而是服務社團成員、提供相關訊息，收費比行情價稍微便宜一些。

網友認為，現在流行火化，許多人接受樹葬、花葬甚至海葬，「撿骨」的風俗隨著土葬愈來愈少，已經不大看得到了。網友說，部分老一輩的人仍有這種觀念，基於慎終追遠，如果本身不忌諱，「哪一天或許用得到」。

社團負責人表示，開團至今詢問的人不少，但這項商品也不是馬上買就派得上用場，所以提供下單後為期一年的服務，每年的價格不同，她建議關注即可，更不需要預付費用。