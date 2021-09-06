2018年在南屯區豐樂公園發現的二級保育動物黿，於2020年6月份過世。市議員黃守達等今天質詢說，市府在這段時間對黿漠不關心，直到去年有議員詢問才事後了解狀況，過程相當離譜，事發之後也未見市府進行檢討；議員們認為，市府應儘速提出檢討與日後的方針。市長盧秀燕指出，前車之鑑要檢討改進，市府會努力。

黃守達說，黿在2018年豐樂公園清淤時被發現，隨即就被送往雲林的私人魚塭安置。決策過程不清不楚，運輸過程也無任何的配套與保護，讓黿長期處在緊迫的狀態，也因此進食狀況不佳，導致嚴重的營養不良。體重從一開始被發現時的37公斤，到中興大學接手時僅剩32.6公斤，最後因免疫低下生病而死。

黃守達指出，《動物運送管理辦法》第四條明定，運送人員裝卸動物應依動物特性，採取適當的裝卸措施，以避免動物遭受驚嚇、痛苦或受傷。根據2019年1月網友上傳的影片顯示，這隻黿在運輸過程中不僅沒有得到適當的運送環境與保護，還曾經被以貨車載運上街示眾，任憑路人圍觀，過程中更被隨意擺弄。根據專家的說法，這對黿這種兩爬動物來說，會造成十分嚴重的緊迫。

黃守達批評，黿事件根本就是2014年所發生的阿河事件翻版，是制度與程序的不完善，才間接性造成黿的死亡。種種事後看來無法理解的決策，與台中市政府在過程中的不聞不問，都讓人不解市府對於保育類動物的態度，市府應慎重檢討此次事件。

2014年河馬阿河的死，推動了《動物保護法》的修訂。保育類動物「黿」也不能白白犧牲，農業局應制定一套指引與流程，讓各單位在遭遇野生動植物的特殊狀況時，第一時間能夠得到專業的諮詢與指引，且在運輸過程中也務必依《動物運送管理辦法》進行，以免悲劇再度重演。

農業局長蔡精強指出，黿死因台北市立動物園解剖有報告。黿是外來種二級保育類的動物原產地是大陸，持有人建設局可依野生動物保護法去登記，可以提供學術研究，向農業局反應該局可安排學者專家處理。