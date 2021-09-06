吃木盒便當幾乎都會遇到快吃完時飯粒黏在底部的狀況，有網友感到困擾而發文詢問「是那個天才發明用木頭裝飯的？」，貼文一出立刻引起熱議，有內行網友表示，便當盒其中一邊的木頭是活動的，可以拆下來刮乾淨飯粒。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出一張照片，可見木盒便當底部還黏著許多飯粒，原PO表示，他已經盡力吃、盡力挖，但還是有許多米粒緊緊黏在底部，讓他非常崩潰，抱怨「是那個天才發明用木頭裝飯的，我努力了，老天爺不要劈我」。

貼文一出立刻引起共鳴，「已經很努力的舔了、結果還被木片的鬚刺到、喇舌的功能故障了」、「有時候如果沒什麼事，會默默的一點一點的用筷子全部吃完...」、「我也覺得這很爛，根本吃不乾淨」、「我從不買這個便當，因為刮剩飯的那個聲音跟感覺很難受」。

有內行網友表示，原來便當盒其中一邊的木頭是活動的，可以拆下來刮乾淨飯粒。（圖／翻攝自臉書 爆廢公社公開版）

也有許多內行網友分享正確做法，原來機關就藏在木盒便當上，「便當盒有一邊的木頭是活動的，是用來刮飯的，整個往另一邊刮就可以了」、「把旁邊的竹板拿起來平刮」、「盒底有使用說明，最後要拆解」、「吃木盒便當是需要一點技巧的，邊吃要邊用比較濕的菜或是肉把飯粒浸濕弄下來吃掉」、「看到留言才知道刮飯用短木板」、「用短木片推過去啦」。