疫情嚴重影響出國旅遊消費，根據統計，今年上半年國人10大刷卡消費地區由美國奪冠，刷卡金額逾150億元，值得注意的是，近來與我關係友好的立陶宛也竄紅進榜，排名第7。

根據聯合信用卡中心統計台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都與新竹市民前10大國外消費型態發現，以往國人最愛的日本，受疫情爆發影響，消費金額備受衝擊，去(2020)年即由美國取代，掉落至第6名，今年雖前進1名，但冠軍仍由美國蟬聯，上半年累計刷卡金額158.9億元。

統計六都與新竹市民上半年在各國刷卡消費金額前10名地區依序為美國、愛爾蘭、英國、新加坡、日本、香港、立陶宛、中國大陸、荷蘭及法國。

值得注意的是，因立陶宛日前捐贈我疫苗，引發民間「報恩」潮，從2月起至6月底為止，國人刷卡前10大地區即出現立陶宛的名字，累計陸續在立陶宛刷卡逾11.2萬筆、金額逾25.37億元，其中以台北市民刷了10.45億元最多。