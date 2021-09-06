疫情趨緩後，民眾開始到各登山景點旅遊。新北市郭姓男子昨日與兒子攀爬三峽區滿月圓山，未料中途兒子因體力不支，先行折返，郭男仍繼續攀登，想攻頂北插天山，未料郭男沿途卻因登山鞋止滑功能，頻頻滑跤20次，跌落邊坡，郭男雖有意識，但因天色昏暗，迷失方向，緊急通報消防協助，最後順利下山。

警消表示，40多歲的郭男原本想與兒子一起登山，但出發時間太晚，兒子半途折返下山，郭男仍繼續攀登，由於山區雷陣雨頻繁，路面溼滑，郭男又穿著不適當的登山鞋，頻頻在山路滑跤，最終滑落邊坡，卡在樹上，雖然仍有意識，但早已迷失方向感。

所幸郭男手機仍有訊號，昨晚間6時許通報救援，由三峽大埔分隊、三峽分隊上山救援，派出數十位消防人員搜索，終於在晚間9時許發現郭男身影，由於郭男並未受重傷，最終與警消徒步下山。

警消指出，三峽山區近3周已有3起救援案件，多為深夜獨攀、未攜帶照明設備迷失方向的案例，而轄內的東眼山、雲森瀑布等部分登山路線都有一定難度，呼籲民眾爬山健行前先查詢山上天氣、下載好登山app及離線地圖，並穿著止滑效果良好的登山鞋，避免獨自登山，才能確保旅途平安。