今年10月10日國慶日是星期天，隔天周一補休。台鐵今（6）日宣布，國慶連假疏運期間10月8日（周五）到10月12日（周二）共5天，全線加開102班次列車，並於本周五（10日）0時開放訂票。

台鐵表示，國慶連假加開102班次包含東部地區10月9日至11日加開樹林－花蓮復興號6班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。另為加強疏運旅客，10月8日至12日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

國慶假期車票自本周五（10日）0時開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站（http：／／www.railway.gov.tw）及各車站時刻公告。

另東線實名制自強號班次，於本周六（11日）0時起開放110年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。