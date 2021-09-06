美國官員表示，一名自稱為生存主義者的槍手今天身穿防彈衣在佛羅里達州槍殺4人後，向警方投降；受害者包括一名母親和她懷中的3個月大男嬰，以及一名62歲老婦。

波爾克郡（Polk County）警長朱德（Grady Judd）在記者會上說，槍手是33歲的前美國陸戰隊員萊里（Bryan Riley）。在這起事件中受傷的還有一名11歲女孩，她身上有7處槍傷，在醫院接受手術治療。

朱德說，萊里與這些受害者並無關係。他被制伏前與警察爆發槍戰，在醫院接受治療時又試圖搶奪警槍，所幸並未得逞。

他說，萊里曾參與伊拉克和阿富汗戰爭，後來從事保鏢和保安工作。萊里交往4年的女友告訴調查人員，他患有創傷後壓力症候群（PTSD）且偶有抑鬱症狀。

美國媒體提到，萊里是於2008年在伊拉克、2009年到2010年在阿富汗擔任狙擊手。

朱德說，大約一週前，萊里的心理健康狀況開始惡化，「他對調查人員說，『他們苦苦哀求饒命，但我還是殺了他們』」；萊里也坦承自己吸食甲基安非他命。

路透社報導，萊里昨晚突然來到發生槍擊案的民宅發表荒謬言論，但在警方獲報趕來處理時離開，不料又在今天凌晨返回，開槍擊斃40歲的男子、33歲的女子和她的寶寶。朱德說，他也殺了受害女子住在隔壁的62歲母親。

「倘若這樣還不夠邪惡，他連這戶人家養的狗都沒放過。」

朱德說，有人聽見自動步槍掃射聲後報案，警方趕到後，發現嫌疑人身穿迷彩服和防彈衣，手無寸鐵在外遊蕩。萊里接著回到屋裡，「我們聽見一陣掃射聲，伴隨著女人的尖叫和嬰兒的啜泣」。

萊里與警方爆發槍戰後離開屋子就範，手上並未持槍。

朱德說：「如果他帶著槍出來就好了…我們會開槍擊斃他。但他沒有，因為他是個懦夫。當有人選擇投降，我們必須和平將他拘留。」

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