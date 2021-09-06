【旅奇傳媒/編輯部報導】網美又有全新的美拍打卡點了! 六福村主題遊樂園打造的樂園界主題咖啡館，全新企劃「Honey Deli」輕食主題餐廳正式亮相，白、橘色相間維多利亞風木造建築，在藍天白雲襯托下，更顯濃濃異國風情，主打浪漫少女、網美風，更以園區吉祥物Q萌造型，推出獨一無二的「哈妮鬆餅套餐」，期盼透過美食、美景，引領一波網美打卡風潮。

▲Honey Deli維多利亞風建築，網美打卡夯。 圖：六福村主題遊樂園／提供

以木質搭建的浪漫維多利亞風「Honey Deli」輕食主題餐廳，座落於六福村美國大西部，是玩樂園的絕佳休憩空間；特別推薦獨家打造的Q版「哈妮鬆餅套餐」，六福村吉祥物「哈妮」紮起馬尾、頭戴鮮花，加上笑容可掬的Q萌模樣，讓人少女心爆發；搭配香醇咖啡、歐蕾飲品或是莓果、荔枝、奇異果等口味繽紛漸層氣泡飲，在木質搭建的浪漫維多利亞風格建築裡小憩，讓您彷如置身異國，隨手拍照打卡，玩樂園也能體驗當網美的樂趣。

▲Q版「哈妮鬆餅套餐」讓人少女心爆發。 圖：六福村主題遊樂園／提供

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